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Yerli buğday tohumluklarını çiftçilere tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl yerli tohumlarla uygulanan buğday çeşit demonstrasyonlarının hasatları gerçekleştirildi.

Yapılan ekimlerle ilgili olarak İl Müdürü Tanju Özkaya şunları söyledi; “Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 2020 üretim sezonundan beri 'Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın' sloganıyla yerli çeşitlerimizin çiftçilerimize ektirilerek yaygınlaştırılması çalışması başlatmıştır. Bu kapsamda yerli ve milli çeşitler çiftçilerimizle birlikte çiftçi şartlarında ekilmekte ve çiftçilerimize tanıtılmaktadır.”

“3 BİN TON FAZLA BUĞDAY ÜRETMİŞ OLURUZ”

İl Müdürü Özkaya, “Yaşanan son gelişmeler bize gösterdi ki 1 kilogram ürün dahi bizim çok kıymetlidir. Şöyle bir hesap yaparsak bu daha iyi anlaşılacaktır. Yozgat’ta 2023 yılında 3 milyon dekar buğday ekilişimiz vardır. Dekarda 1 kilogram artırsak 3 bin ton fazla buğday üretmiş oluruz. Tonu 8 bin liradan yaklaşık 24 milyon liralık ülkemize ek kazanç demektir. İşte bunun için bu demonstrasyonları çok önemsiyoruz.Bunlarda başka bu yıl Bakanlığımız Araştırma Kuruluşları ve Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB)'ne üye özel tohum firmaları tarafından geliştirilerek tescil ettirilen 40 değişik buğday çeşidi, 8 ilçemize bağlı 21 köydeki 27 önder çiftçimizle birlikte ekilmiştir” dedi.

“EKİMLERİ EKİBİMİZLE BİRLİKTE YAPILDI”

Buğday çeşitleri hakkında bilgi veren Özkaya, “Buğday çeşitleri; Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen; Aytenabla, Selamibey, Çavuş, Demirhan, Şanlı, Kürşad, Eminbey, Vehbibey, İmren, Tosunbey çeşitleridir. Bunun yanı sıra Konya Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olan Taner, Selçuklu, Avşar, Türköz, Sırçalı, Yavuz, Tuğra, Buhara çeşitleri, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olan Reis, Nacibey, Müfitbey ve Dumlupınar çeşitleri vardır. Ayrıca, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Altuğ, Acar, Durusa ve Nusrat çeşitleri, Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce tescil edilmiş olan Saban, Köprü ve Yüksel çeşitleri ile TSÜAB’a üye Özel tohum firmaları tarafından geliştirilen Köksalan, Emek, Zirve, Albayrak, Enerji, Enduro, Meya 1, Meya 3, Ziraat, Asiya çeşitleridir.Bu çeşitlerin ekim ve hasatları il ve ilçe müdürlüğümüz teknik personellerinin kontrolünde çiftçilerimizle birlikte yapıldı. Genel anlamda çeşitler iyi. Bunların içinde ilimizde güzel verim veren ve kalite değerleri öne çıkan çeşitler var. 320 ila 772 kilogram arasında verimler aldık. Bu kapsamda Sorgun ilçemize bağlı Karabalı ve Külhüyük köylerinde bu çeşitleri tanıtmak amacıyla tarla ve hasat günleri yapılmıştı.Çiftçilerimize bu yerli ve milli çeşitlerden kendi şartlarına en uygun olan yerli ve milli tohumlarımızı ekmelerini ve yerli tohumlarla üretin yapmalarını tavsiye ediyoruz. Çeşitler ve yetişme şartlar hakkında bilgi almak isteyen çiftçilerimiz il ve ilçe müdürlümüze başvurabilirler” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)