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Seçim sürecinin ilk adımı olarak, bugün itibariyle oy verme gününe kadar olan süreçteki iş ve işlemler, YSK tarafından açıklanan seçim takvimine göre yürütülecek. MERNİS üzerinden seçmen kütüklerinin güncellenmesi için kullanılan veri alımı ve güncelleme işlemi, seçim takvimine göre bugünden itibaren durdurulacak.

Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin belirlenmesi de takvim çerçevesinde gerçekleşecek. 2 Ocak'ta muhtarlık bölgesi askı listelerinin yayımlanmasının ardından, aynı tarihte seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek.

Siyasi partiler, aday tespiti için 3 Ocak'ta YSK'ye hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday belirleyeceklerini bildirecekler. Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklu, taksirli suçlu askı listeleri de 4 Ocak'ta ilçe seçim kurulları tarafından güncellenmek üzere askıya çıkarılacak.

Seyyar sandıklarda oy kullanma başvuruları, hastalığı ve engeli nedeniyle yatağa bağımlı seçmenler için bugünden itibaren başlayacak.

SEÇİM TAKVİMİNİN DİĞER AŞAMALARI ŞÖYLE:,

10 OCAK

Partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını mesai bitimine kadar bildirecek.

17 OCAK

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek. Buna ilişkin itirazlar sona erecek.

Bu tarih bina bazında seçmen kayıtları YSK ve e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanmasının son günü.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.

27 OCAK

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek ve ilan edilecek.

31 OCAK

Siyasi partiler aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.

7 ŞUBAT

Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 ŞUBAT

Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.

16 ŞUBAT

İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanacak.

20 ŞUBAT

Siyasi parti ilçe başkanlıkları belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek 17.00'ye kadar teslim edecek.

Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapacak.

22 ŞUBAT

Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

23 ŞUBAT

Geçici aday listeleri ilan edilecek.

29 ŞUBAT

Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

3 MART

Kesin aday listeleri ilan edilecek.

4 MART

Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.

21 MART

Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

24 MART

Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

30 MART

Seçim propagandasının sonu.

31 MART

Oy verme günü.