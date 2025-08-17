Yere çöp, izmarit ve tükürük atanlara para cezası gelmesi isteniyor. Kararın hayata geçirilmesiyle birlikte şehir merkezinde temizlik alanında caydırıcılık yapılması amaçlanıyor.

Yozgat’ta Beklenti Var

Vatandaşlar, benzer bir düzenlemenin gerçekleşmesini istiyor.