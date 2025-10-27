Yozgat, Cumhuriyet’in 102’nci yılını büyük bir heyecanla karşılamaya hazırlanıyor. Yozgat Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde vatandaşlara ve esnafa çağrıda bulunarak, il genelinde bayrak asılması yönünde davet mesajı yayımladı.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 102’nci yılı dolayısıyla Yozgat genelinde yapılacak kutlamalar öncesinde Valilik, milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek amacıyla vatandaşlara seslendi.

Yapılan açıklamada, “Haydi Yozgat! Yer gök bayrak olsun! Evlerimizi, işyerlerimizi, sokaklarımızı şanlı bayrağımızla süsleyerek, Cumhuriyetimizin 102. yıl coşkusuna hep birlikte ortak olalım” ifadelerine yer verildi.

Valilik, bu çağrıyla birlikte hem bayram coşkusunu şehir geneline yaymayı hem de milli değerlere olan bağlılığı artırmayı hedefliyor. Açıklamada, esnafın ve vatandaşların evlerini, iş yerlerini ve sokaklarını Türk bayraklarıyla süslemelerinin ilde birlik sembolü oluşturacağı vurgulandı.

Yozgatlıların bu anlamlı çağrıya büyük bir ilgi göstermesi bekleniyor. Cumhuriyet Bayramı’nda sokakların ve binaların al bayraklarla donatılmasıyla birlikte, şehirde birlik ve beraberlik duygusunun en güçlü şekilde hissedilmesi hedefleniyor.