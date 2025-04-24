Gönüllü öğretmenlerin katılımıyla kurulan Nefes Kitap Okuma Kulübü, ilk buluşmasında Akademisyen-Yazar Kâmil Büyüker’in “Lâle Der ki... - Şehir ve Medeniyet Nişaneleri” adlı eserini okudu.

İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’ın başkanlığında düzenlenen programa, eserin yazarı Kâmil Büyüker de katıldı.

Kitap üzerine gerçekleştirilen keyifli söyleşide öğretmenler, yazarla doğrudan etkileşime girerek kitapla ilgili merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu.

Program sonunda İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, etkinliğe katılan tüm öğretmenlere teşekkür ederek, Kâmil Büyüker’e teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.

Z-Kütüphane Buluşmaları’nın, Yozgat genelinde farklı ilçelerde de devam etmesi planlanıyor.