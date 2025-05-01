Yozgat'ta eski tip ehliyeti olan sürücüler, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar belgelerini yenilemezlerse, ehliyetleri geçersiz sayılacak ve 8 bin TL'ye kadar para cezası ödeyecek. Sürücüler, erken yenileme yaparak yüksek ücretten kaçınabilir.

Yozgat’ta eski tip ehliyeti olan sürücüler için kritik tarih yaklaşıyor. 1 Ocak 2016’dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip ehliyetler, 31 Temmuz 2025’teki son başvuru tarihiyle eski ehliyetlerin yerini alacak. Yozgat’ta yaşayan sürücüler, bu tarihe kadar belgelerini yenilemezlerse, ehliyetleri geçersiz sayılacak ve yüksek ücretler ödemek zorunda kalacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Türkiye genelinde 31 milyon 643 bin 355 kişi ehliyet yenileme başvurusu yaptı, ancak hala 4 milyon 237 bin kişi eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor. Yozgat’ta da birçok sürücünün eski tip ehliyet kullandığı belirtiliyor.

Eski ehliyetlerin 1 Ağustos itibarıyla geçersiz hale gelmesiyle birlikte, sürücüler için büyük bir ceza uygulanacak. 31 Temmuz’a kadar ehliyetlerini yenileyenler sadece 15 TL ücret ödeyecekken, bu tarihten sonra B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 TL’ye kadar ücret ödemek zorunda kalacak. Yani, temmuz ayı sonrasında ehliyet yenileyenler, fazladan 7 bin 423 TL ödeme yapacak.

Yozgat’taki sürücülere, yoğunluk oluşmadan belgelerini yenilemeleri ve indirimli ücretten yararlanmaları için en yakın nüfus müdürlüklerine başvurmaları öneriliyor. Ehliyet yenileme işlemi için sürücüler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya nvi.gov.tr üzerinden randevu alabiliyor. Başvuru için, eski sürücü belgesinin yanı sıra 15 TL başvuru ücreti, sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve MERNİS adresi gibi belgeler de gerekmekte.

Yeni sürücü belgeleri, başvuru sonrası Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılacak ve PTT aracılığıyla adreslere teslim edilecek. Ayrıca, sürücüler, geçici sürücü belgesiyle araç kullanmaya devam edebilecek.