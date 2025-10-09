MA plakalı araç sahipleri ve gurbetçiler Türkiye'de yedikleri cezaları ödemeden artık ülkeden ayrılamayacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yozgat’ta MA plakalı araç sahiplerini doğrudan ilgilendiren önemli bir karar hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre Türkiye’de yedikleri cezaları ödemeyen yabancı plakalı araç sahipleri artık ülkeden çıkamayacak.

Yozgat’ta MA plaka ve gurbetçi sayısı yüksek seviyede

Yozgat’ta gelen gurbetçilerin bazıları MA plakalı araçları tercih ediyor, bazıları ise kendi araçlarıyla şehre ulaşıyor, bir kısmı da şehirde araç kiralayarak ulaşımlarını sağlıyor. MA plakalı araçlar, Türkiye’de ikamet etmeyen kişilere verilen özel bir plaka türü olarak biliniyor ve özellikle yurt dışından gelen kişiler kullanılıyor.

Resmi Gazete Yayınladı

Dört bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanan ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Yabancı Plakalı Taşıtların Faaliyetlerine Dair 4925 Sayılı Kanun ile 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Verilen İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik’ yabancı plakalı araçlara uygulanan para cezalarının tahsil usul ve esaslarını net bir şekilde belirliyor.

Buna göre cezalar kesildiği anda elektronik ortama aktarılacak ve gümrük idaresi, borcunu ödemeyen araçların yurtdışına çıkışına izin vermeyecek.