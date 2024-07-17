Yozgat’ta bulunan bir otobüs durağı koruyucu aile müessesinin tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla “Koruyucu Aile Durağı” olarak giydirildi.

Yozgat Valiliği öncülüğünde, Yozgat Belediyesinin desteğiyle öğretmen evi karşısında bulunan otobüs durağı, “Koruyucu Aile Durağı” olarak belirlendi. Durağa belediye ekiplerince koruyucu aile nasıl olunur ve kimler koruyucu aile olabilir? gibi afişler asıldı.

Ayrıca kentin belirli noktalarındaki reklam panolarına koruyucu aile hakkında bilgilendirici afişler asılırken Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de Lise Caddesi’nde aileleri broşür dağıtarak bilgilendirdi.