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Yozgat'ta önemli bir yatırım hazırlığı var. 2,5 milyon lira yatırım yapılarak Sorgun ilçesinde kömür üretim tesisleri kurulacağı söylendi.

Sorgun’da yer alan Cihanşarlı Köyü sınırları içinde kömür kırma-eleme tesisi ve köm inşa edileceği aktarıldı.

Bu proje kapsamında hayata geçirilecek tesisler, yılda 390 bin ton kapasiteli kömür kırma-eleme tesisi ve yılda 200 bin ton kapasiteli paketleme tesisi olarak hizmet verecek.

Kömür üretim tesislerinde işlenecek olan kömür, tesis içindeki kırma-eleme tesisi aracılığıyla boyutlandırılacak. Daha sonra bu boyutlandırılmış malzeme paketleme tesisinde ambalajlanacak ve geçici olarak depolanacak. Ürünler, taleplere göre piyasaya sunulacak.

Bu önemli yatırım, bölgeye istihdam sağlaması ve enerji sektörüne katkıda bulunması açısından büyük bir öneme sahip. Yozgat'taki bu yatırım, hem yerel ekonomiye hem de enerji üretimine olumlu etkilerde bulunması bekleniyor.