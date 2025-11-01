Fabrikadan halkla doğal ve doğrudan taze ürünler ulaştırdıklarını belirten Güzelce mağazasının sahibi İskender Cenap Aslan, mağazanın ikinci şubesinin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fabrikada üretilen ürünlerin satış mağazası olarak hizmet verdiklerini söyleyen Aslan, vatandaşları mağazaya davet etti.



Fabrika satış mağazası olarak hizmet verdiklerini vurgulayan Aslan, “Fabrika satış mağazası olarak açtık. Ürünlerimiz gayet uygun fiyatlı, taze ve doğal. Hepinizi bekliyoruz inşallah. Bütün ürünlerimiz mesela peynir çeşitlerimiz var” şeklinde konuştu.



Ürünlerin Yozgat'ın kendi ürünü olduğuna dikkat çeken Aslan, “Bugün itibarıyla açılışa başladık, hizmet vermeye başladık şubemizde. Ürünlerimiz Yozgat'ın kendinin ürünüdür. Ürünlerimiz doğal ve tazedir” dedi.



Kendi ürettikleri ürünlerin satışını yapan Güzelce mağazasında peynirden helvaya, tahinden çikolataya kadar geniş yelpazede doğal ürünler bulunuyor. Mağazada ürünler direkt fabrikadan halka sunuluyor.