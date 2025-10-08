Yozgat Bozok Üniversitesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, üniversite yerleşkesinde yürütülen su sorununa yönelik başlatılan çalışmalar sonucunda önemli bir gelişme yaşandı.

Kampüs genelinde Yozgat DSİ 123. Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen araştırma ve sondaj faaliyetleri neticesinde 204 metre derinlikte yeni bir yeraltı su kaynağına ulaşıldı.

Gerçekleştirilen sondaj çalışmasında saniyede 5 litre debiye sahip su akışı tespit edildi. Elde edilen bu yeni su kaynağı, üniversitemiz kampüsündeki peyzaj alanlarında ve su ihtiyacına yönelik altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere planlandı.

Üniversitede sürdürülebilir çevre politikaları ve kaynakların verimli kullanımı doğrultusunda yürütülen bu çalışma, hem kampüs ekosistemine katkı sağlayacak hem de mevcut su sorununa kalıcı bir çözüm oluşturacak.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Üniversitemizin yeşil kampüs hedefleri doğrultusunda su kaynaklarının etkin yönetimi bizim için büyük önem taşıyor. DSİ Genel Müdürlüğü ile yürüttüğümüz bu ortak çalışma sonucunda ulaşılan yeni su kaynağı, kampüsümüzün sürdürülebilirliğine önemli katkı sunacaktır. Emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum.”

Yapılan sondaj çalışmasının ardından elde edilen veriler doğrultusunda, yeni su kaynağının sisteme entegrasyonu ve altyapı bağlantı süreçleri de kısa süre içinde tamamlanacak.