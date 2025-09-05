Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimi doğrultusunda, Yozgat’ta da hazırlıklar tamamlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri okullarda temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını yaz boyunca sürdürürken, kırtasiye ve okul kıyafetlerinde artan fiyatlar velilerin gündemindeki en önemli konular arasında yerini aldı.

Okul Alışverişi Devam Ediyor

Yozgat merkezde ve ilçelerde kırtasiyelerde de yoğunluk yaşanıyor. Veliler, bir yandan çocuklarının eksiklerini tamamlarken, diğer yandan bütçelerine uygun ürünleri arıyor.

Okullar Yeni Eğitim Dönemine Hazır

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin yaptığı açıklamada, “İlimizde tüm okullarımızı yeni döneme hazır hale getirdik. Öğrencilerimizin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim alması için gerekli tüm hazırlıkları tamamladık. Velilerimizin bu konuda bir endişesi olmasın” dedi.

Trafikte Yoğunluk Bekleniyor

Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren özellikle kent merkezinde okul bölgelerinde araç yoğunluğu yaşanması ön görülüyor. Öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde denetimler de artırılacak.

İlk Ara Tatil Belli Oldu

Yozgat’ta öğrenciler için yeni dönemin ilk ara tatili 14-18 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Eğitim-öğretim yılı ise 19 Haziran 2026’da sona erecek.