TÜVTÜRK, araç muayenesinde yetkili kurum olarak, sürücülerden gelen şikayetler üzerine önemli bir değişiklik duyurdu. Milyonlarca sürücüyü sevindirecek bu değişiklikle belirli araçlar muayeneden muaf olacak.

RANDEVUSUZ MUAYENE DÖNEMİ SONA ERİYOR

TÜVTÜRK, büyük şehirlerdeki sınırlı sayıda olan muayene istasyonlarının yetersizliği ve şehir dışındaki konumları nedeniyle yaşanan randevu ve muayene süreci zorluklarını çözmek için yeni adımlar atıyor. Artık, randevusuz araçlar muayeneye kabul edilmeyecek. Tüm randevu işlemleri sadece internet üzerinden yapılabilecek.

EGZOZ GAZI EMİSYON TESTİ İLE EK TESTLERDEN MUAFİYET

TÜVTÜRK, daha önce duyurulan ancak birçok sürücünün farkında olmadığı bir uygulamayı yeniden hatırlattı. Araç sahipleri, TÜVTÜRK tarafından yetkilendirilen kurumlarda yaptırdıkları egzoz gazı emisyon ölçümü testini ibraz etmeleri halinde muayene sırasında ek testten muaf olacaklar. Bu uygulama, muayene süresini kısaltmayı ve sürücülerin yaşadığı sorunları azaltmayı hedefliyor.

GEZİCİ İSTASYONLARLA MUAYENE KOLAYLIĞI

Geçmişte başlatılan gezici istasyon uygulaması ile muayene yoğunluğunu azaltmayı amaçlayan TÜVTÜRK, bu adımı daha da genişleterek sürücülere kolaylık sağlamaya devam ediyor. Gezici istasyonlar, araç sahiplerinin muayene işlemlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olacak.

ARAÇ MUAYENESİ NASIL YAPILIR?

Türkiye'de araç muayeneleri, aracın üç yaşına girdiği tarihten itibaren her iki yılda bir TÜVTÜRK istasyonlarında gerçekleştiriliyor. Muayene sırasında yapılan kontroller şunlardır:

Koltukların kontrolü

Lastiklerin yaş ve durumunun değerlendirilmesi

Yağ ve sıvı seviyelerinin kontrolü

Fren ve ışık sistemlerinin kontrolü

Sileceklerin durumunun kontrolü

Klima sisteminin işlevselliğinin kontrolü

Motor ve sıvı seviyelerinin kontrolü

Motor performansının değerlendirilmesi

Egzoz emisyonlarının ölçümü

Direksiyon sisteminin durumunun kontrolü

Egzoz sisteminin incelenmesi

Fren sisteminin kontrolü