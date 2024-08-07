TÜVTÜRK, araç muayenesinde yetkili kurum olarak, sürücülerden gelen şikayetler üzerine önemli bir değişiklik duyurdu. Milyonlarca sürücüyü sevindirecek bu değişiklikle belirli araçlar muayeneden muaf olacak.
RANDEVUSUZ MUAYENE DÖNEMİ SONA ERİYOR
TÜVTÜRK, büyük şehirlerdeki sınırlı sayıda olan muayene istasyonlarının yetersizliği ve şehir dışındaki konumları nedeniyle yaşanan randevu ve muayene süreci zorluklarını çözmek için yeni adımlar atıyor. Artık, randevusuz araçlar muayeneye kabul edilmeyecek. Tüm randevu işlemleri sadece internet üzerinden yapılabilecek.
EGZOZ GAZI EMİSYON TESTİ İLE EK TESTLERDEN MUAFİYET
TÜVTÜRK, daha önce duyurulan ancak birçok sürücünün farkında olmadığı bir uygulamayı yeniden hatırlattı. Araç sahipleri, TÜVTÜRK tarafından yetkilendirilen kurumlarda yaptırdıkları egzoz gazı emisyon ölçümü testini ibraz etmeleri halinde muayene sırasında ek testten muaf olacaklar. Bu uygulama, muayene süresini kısaltmayı ve sürücülerin yaşadığı sorunları azaltmayı hedefliyor.
GEZİCİ İSTASYONLARLA MUAYENE KOLAYLIĞI
Geçmişte başlatılan gezici istasyon uygulaması ile muayene yoğunluğunu azaltmayı amaçlayan TÜVTÜRK, bu adımı daha da genişleterek sürücülere kolaylık sağlamaya devam ediyor. Gezici istasyonlar, araç sahiplerinin muayene işlemlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olacak.
ARAÇ MUAYENESİ NASIL YAPILIR?
Türkiye'de araç muayeneleri, aracın üç yaşına girdiği tarihten itibaren her iki yılda bir TÜVTÜRK istasyonlarında gerçekleştiriliyor. Muayene sırasında yapılan kontroller şunlardır:
Koltukların kontrolü
Lastiklerin yaş ve durumunun değerlendirilmesi
Yağ ve sıvı seviyelerinin kontrolü
Fren ve ışık sistemlerinin kontrolü
Sileceklerin durumunun kontrolü
Klima sisteminin işlevselliğinin kontrolü
Motor ve sıvı seviyelerinin kontrolü
Motor performansının değerlendirilmesi
Egzoz emisyonlarının ölçümü
Direksiyon sisteminin durumunun kontrolü
Egzoz sisteminin incelenmesi
Fren sisteminin kontrolü