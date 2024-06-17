Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği, kısa süre önce hayata geçirilmişti.

Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği, kısa bir süre önce Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, su ve gaz sayaçlarının muayene süreçlerinde detaylı düzenlemeler içermekte olup, sayaçların nasıl muayene edileceği ve kimler tarafından gerçekleştirilebileceği konularını kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.

Yönetmelik çerçevesinde, 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında piyasaya sunulan doğalgaz sayaçlarının 2025 yılı sonuna kadar değiştirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Yeni standartlara uygun sayaçların kullanımıyla enerji tüketiminde güvenilirliğin artırılması amaçlanmaktadır.

Sayaç muayeneleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlükleri veya vatandaşların tercih edebileceği özel yetkili servisler tarafından gerçekleştirilecektir. Bu hizmetler için Bakanlık tarafından herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Muayene esnasında, sayaçların tip onayı olmaması veya tip onayını etkileyebilecek değişiklikler tespit edilmesi durumunda muayene işlemi durdurulacak ve ilgili idari süreçler başlatılacaktır.

Vatandaşlar, sayaçlarını muayene için servis noktasına getirerek veya il müdürlüğüne başvurarak muayene işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Muayene sonucunda uygun bulunan sayaçlar, ilgili damga ile onaylanacaktır.

Yönetmelik kapsamında belirtilen süre içerisinde sayaçlarını bildirmeyen veya eksik bildirimde bulunan vatandaşlara idari para cezası kesileceği bildirilmiştir. Yeni standartlara uygun olmayan sayaçlara sahip vatandaşlara ise 10 bin TL’ye varan idari para cezası uygulanacaktır.

Bu süreçte, ilgili il müdürlüğüne sayaçlarını bildirmeyen veya eksik, hatalı bildirimde bulunan vatandaşlara da idari para cezası kesilecek. Sayacı yeni standartlara uygun olmayan vatandaşlara 10 bin TL’ye varan idari para cezası tatbik edilecek.