Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yapılan açıklamaya göre, kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden yapılmak zorunda olacak. Bu yeni düzenleme, Yozgat dahil tüm illerde uygulanacak ve kurala uymayan ev sahiplerini cezai yaptırımlar bekliyor.

E-KİRA KONTRATI NEDİR?

Yeni uygulama ile kira sözleşmeleri, e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik imza ile yapılacak. Bu sistem, kira sözleşmelerinin dijital ortamda, merkezi bir sistem üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayarak, işlemlerin daha şeffaf ve güvenilir hale gelmesini amaçlıyor. Kayıt dışı işlemlerin önüne geçilmesi ve kira piyasasının daha etkin denetlenmesi de hedefleniyor.

ŞEFFAF VE GÜVENİLİR KİRA PİYASASI

E-Kira kontratı uygulamasıyla birlikte kira sözleşmeleri merkezi bir sistem üzerinden takip edilecek. Bu sayede, fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi ve piyasanın daha şeffaf hale gelmesi bekleniyor.

ELEKTRONİK İMZA VE ZORUNLU UYGULAMA

Kira sözleşmeleri, e-Devlet üzerinden elektronik imza ile onaylanacak ve tüm işlemler bu sistem üzerinden yürütülecek. Ev sahipleri, kiracılar ve gerekirse kefiller bu süreci dijital ortamda tamamlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın açıklamalarına göre, uygulama yılsonuna kadar 81 ilde zorunlu hale gelecek. Bu zorunluluğa uymayan ev sahipleri ise cezai yaptırımlarla karşılaşacak.

KİRA SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILACAK?

Yeni düzenleme ile kira kontratı yapmak isteyenler, e-Devlet Kapısı üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek. Ev sahibi ve kiracı arasındaki sözleşme, internet tapu bağlantısı ile doğrudan e-Devlet üzerinden yapılacak. Eğer ev sahibi işlemleri kendisi yapmak istemezse, yetkilendirilmiş gayrimenkul danışmanları aracılığıyla bu işlemleri gerçekleştirebilecek.