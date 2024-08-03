Yüksek enflasyon nedeniyle Türk Lirası'ndaki değer kaybı giderek derinleşiyor. Vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için daha yüksek miktarda nakit paraya ihtiyaç duyarken, bankalar bu talebi karşılamak amacıyla flaş bir değişiklik gerçekleştirdi.

Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon ve Türk Lirası'nın değer kaybı, ürün ve hizmet fiyatlarında artışa neden oldu. Bu durum, vatandaşların günlük nakit ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla paraya ihtiyaç duymasına yol açtı.

ATM'lere giden vatandaşlar, bankaların sunduğu günlük para çekim limitlerinden memnuniyetsizliklerini dile getirirken, bankalar bu durumu düzeltmek için harekete geçti.

Bankalar, 2024 yılının ilk çeyreğinde günlük para çekme limitini 5 bin TL'den 10 bin TL'ye yükseltmişti. Ancak, yüksek enflasyon karşısında bu artış yetersiz kalmıştı.

Haziran ayında QR kodu ile para çekme limitlerini güncelleyen bankalar, QR kod kullanımında yaşanan bilgi eksikliği nedeniyle yeterli başarı sağlanamadı.

Özel bankalar, QR kod sisteminde beklenen etkinin sağlanamaması üzerine Ağustos ayında yeni bir düzenlemeye gitme kararı aldı.

Bu düzenleme çerçevesinde, günlük para çekme limitinin 7 bin 500 TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılacağı öne sürüldü. Ayrıca, komisyonsuz para çekme limitini 10 bin TL olarak belirleyen bankaların bu sınırı 15 bin TL'ye yükselteceği bilgisi edinildi.

Bu adımlar, vatandaşların artan nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve yüksek enflasyon karşısında Türk Lirası'nın değer kaybının etkilerini hafifletmek amacıyla atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.