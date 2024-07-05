Yozgat'ta da düzenli olarak reçeteli ilaç kullanan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayacak olan yeni düzenleme hayata geçiriliyor. Detaylar haberimizde:

Sağlık Bakanlığı, Yozgat'ta düzenli olarak reçeteli ilaç kullanan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayacak yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor.

Planlanan yeni uygulama ile aile hekimleri, artık raporlu ilaç yazma yetkisine sahip olacak. Şu anda 3 aylık periyotlarla doktorlar tarafından yazılan raporlu ilaçlar, yeni düzenleme ile birlikte 1 yıl süreyle geçerli olacak.

Özellikle kronik rahatsızlıkları olan hastalar için önemli bir gelişme olan bu değişiklik, diyabet, hepatit B ve kalp hastaları gibi düzenli ilaç kullanması gereken vatandaşların reçete yenileme zorunluluğundan kurtulmasını sağlayacak.

Hayata geçirilecek olan bu yeni düzenleme ile birlikte, aile hekimlerinin rolü daha da önem kazanacak. Hastalar, sağlık ocaklarına giderek aile hekimlerinden ilaçlarını yeniden reçete ettirebilecekler.

Bu düzenleme sayesinde, hem hastanelerin yoğunluğunu azaltılmış olunacak hem de hastaların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlanmış olunacak.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yeni düzenlemenin sağlık hizmetlerinin daha verimli ve hızlı tamamlanmasında büyük rol oynayacağını belirtti.