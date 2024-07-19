Şehir içi toplu ulaşımda yeni bir dönem başlıyor. Yozgat’ta da şehir içi toplu ulaşım ve teknoloji Türkiye Kart bünyesinde bir araya geliyor. Detaylar haberimizde:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye Kart ile toplu taşıma kullanımı hem daha güvenli hem de daha kolay olacak.

Türkiye Kart Projesi kapsamında, PTT A.Ş. ile Vakıf Katılım arasında geniş kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı.

81 İLDE GEÇERLİ OLACAK

PTT Pul Müzesi’nde düzenlenen imza töreninde konuşan PTT A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten, Türkiye Kart’ın 2025 yılında 81 ilin tamamında kullanılmaya başlanacağını belirtti.

Gülten, bu projeyle farklı illerde kullanılan toplu ulaşım kartlarının birbirleriyle entegre olacağını ve Türkiye genelinde tek bir kartın yeterli olacağını vurguladı.

Ayrıca, yenilikçi projenin 2024 yılı sonuna kadar ülke genelinde %50 oranında yaygınlaşmasının beklendiğini söyledi.

TÜRKİYE KART NEDİR?

Türkiye Kart, şehir içi toplu ulaşım araçlarında tüm sistemlerle entegre olacak şekilde tasarlandı. Bu sayede vatandaşlar, ikamet ettikleri şehir dışında da aynı kartı kullanarak toplu taşıma araçlarından yararlanabilecekler.

Gülten, Türkiye Kart’ın kredi kartlarına da tanımlanacağını ve projenin dünya çapında eşsiz bir teknoloji olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye Kart’ın cep telefonu ve karekod ile ödeme sistemlerini de destekleyeceğini belirtti.

ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIM KARTLARININ KULLANIMI SONA ERECEK

Türkiye Kart Projesi’nin kredi kartlarına da tanımlanacağını belirten Gülten, projenin eşsiz ve dünya çapında bir teknoloji olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Gülten, Türkiye Kart’ın cep telefonu ve karekod ile ödeme sistemlerini de destekleyeceğine dikkat çekti.

Türkiye Kart Projesi’nin ilerleyen günlerde şehir içi toplu ulaşım kartlarının kullanımını sona erdireceği tahmin ediliyor.