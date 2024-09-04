Yozgat’taki ATV ve motosiklet tutkunlarını aynı çatı altında toplanmasını sağlayan dernek Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne derneğin tüzüğünü ibraz ederek çalışmalarına resmen başladı.

Yozgat’ta çalışmaları devam eden ATV ve Motosiklet Derneği kurulum çalışmaları sonuca vardı. Başta bilinçli ATV ve Motosiklet kullanımının kitleler arasında geliştirilip yaygınlaştırılması, eğitimli ve örnek binicilerin arttırılması, motosiklet kullanıcıları arasında bilgi ve kültür paylaşımının arttırılması hedefleniyor.

Yozgat özelinde kurulan dernek ilçelere ve komşu illerin Yozgat’a yakın ilçelerine de hitap edecek.

Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne derneğin tüzüğünün verildiğini söyleyen Sencer Çiçek, konu ile ilgili alakalı daha birçok projelerinin olduğunu ve adım adım gerçekleştireceklerini ifade ederek şunları söyledi: “Yozgat’ta kurduğumuz derneğimiz ile ATV ve Motosiklet kültürünü yaygınlaştırarak, Yozgat’ta özellikle gençler başta olmak üzere birlik ve beraberliğin sağlanması yönünde adımlar atmaya çalışıyoruz. ATV ve Motosikleti Yozgat’ta sevdirerek yaygınlaştırmak istiyoruz. Kurallara uygun, disiplinli olarak kullanılmasını sağlamak bizim ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. Kulübümüzün kurulmasıyla birlikte bilinçli çevresine saygılı ATV ve motosiklet kullanıcıları kazandırmak istiyoruz. Yeni derneğimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yozgat ATV ve Motosiklet sporları için en uygun doğal platformlara sahip. Yapacağımız etkinliklerle Yozgat’ımızın coğrafyasını, kültürünü en güzel şekilde de tanıtmayı amaçlıyoruz. ATV ve Motosiklet kullanmak apayrı bir kültürdür, bu kültürü en iyi şekilde Yozgat’ta sürdüreceğimize inanıyorum.”

Derneğin kuruluş dilekçesini inceleyen İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Yozgat’ta kurulan 314. Dernek olduğu bilgisini vererek yeni kurulan Bozok 66 Offroad ve Motor Sporları Derneği kurucusu Sencer Çiçek ve üyelerine başarılar diledi.