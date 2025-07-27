Özellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında, ince açılmış hamur katmanları arasına fıstık, ceviz ve süt karışımı şerbet konularak hazırlanan “soğuk baklava”, bölge halkının yaz aylarında en çok tercih ettiği tatlılar arasında yer alıyor.

Tatlı ustalarının aktardığı bilgilere göre, soğuk baklava son 5-6 yılda Yozgat’ta popülerlik kazandı.

Doğu bölgesinde ortaya çıkan ve zamanla batıya yayılan bu özel tatlı, geleneksel baklavadan farklı olarak sütle hazırlanan şerbeti ve düşük yağ oranıyla yaz aylarına özgü hafif bir lezzet sunuyor.

Hazırlık süreci titizlikle yürütülüyor. Öncelikle hamur ince ince açılıyor, ardından tereyağı sürülmüş tepsilerde katmanlar oluşturuluyor. İç harcında fıstık ve ceviz kullanılırken, pişirme kara fırında odun ateşinde gerçekleşiyor. Fırından çıkan tatlı, önceden hazırlanan ve kaliteli süt ile kremanın karışımından oluşan şerbetle buluşuyor. Yaklaşık iki saat derin dondurucuda dinlendirilen soğuk baklava, üzerine kakao ve çikolata tozu serpilerek servis ediliyor.

Sütlü Tatlıların Serinletici Alternatifi

Tatlı ustaları, “Soğuk baklava özellikle yaz aylarında tercih ediliyor. Kışın dolaptan çıkarıldığı için tüketimi az. Sütün yoğunluğu ve ince katmanlı yapısıyla hafif ve ferah bir tatlı oluyor” diyerek, bu lezzetin klasik baklavaya göre daha az ağır geldiğine dikkat çekti. Ustalar, kaliteli süt ve kremanın kullanılmasının lezzetin anahtarı olduğunu belirtiyor.

Sağlık Açısından Önemli Uyarılar

Soğuk baklavanın sütlü olması nedeniyle hijyen ve tazelik koşullarına ekstra önem verilmesi gerektiği de vurgulandı. Tatlı ustaları, “Sütteki bozulma riski, gıda zehirlenmelerinin en önemli nedenlerinden biridir. Bu nedenle tüketicilerin soğuk baklavayı günlük olarak üreten ve güvenilir işletmelerden almaları şart” dedi.

Bilinmeyen kaynaklardan alınan soğuk baklavanın sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Kara Fırının Özgün Tatlı Dokunuşu

Soğuk baklavanın pişirildiği kara fırının lezzet üzerindeki etkisi de dikkat çekiyor. Ustalar, “Kara fırında odun ateşinde pişen tatlılar farklı bir aroma ve doku kazanıyor. Soğuk baklavada da bu durum geçerli. Hamurun altına sağlam bir tabaka seriyoruz, kat kat hamur diziyoruz, arasına fıstık veya hindistan cevizi ekliyoruz. Üst katman yerleştirildikten sonra kesilip yaklaşık 10 dakika fırınlanıyor. Fırından çıktıktan sonra süt verilip iki saat dolapta bekletiliyor. Kara fırının verdiği lezzet, tatlıyı benzersiz kılıyor” diye konuştu.

Yaz Mevsiminin Vazgeçilmezi Oldu

Yozgat’ta özellikle sıcak günlerde tatlı severlerin yoğun ilgi gösterdiği soğuk baklava, hafif yapısı ve serinletici sütlü şerbetiyle yaz aylarında geleneksel tatlılar arasında ön plana çıkıyor. Bölge halkı, hem tatlı keyfi yapmak hem de serinlemek için soğuk baklavayı tercih ederken, ustalar hijyen ve kalite standartlarından ödün vermeden üretime devam ediyor.