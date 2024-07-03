Yozgat İl Müftülüğüne bağlı cami ve Kur’an kurslarında 2024 yılı Yaz Kur’an Kursları yoğun katılım ile başladı.

İl Müftüsü Ali Gülden, Şehzade Kur’an Kursu ve Hz. Hatice Kur’an Kursu'nda düzenlenen açılış programlarına katılarak öğrenciler ile bir araya geldi.

Öğrenciler ile sohbet eden İl Müftüsü Gülden, yaz Kur’an kurslarında 18 Ağustos’a kadar devam edecek kursların öğrencilerin dini öğrenmeleri açısından iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Gülden, "Vatandaşlarımız evlatlarını yaz Kur’an kurslarına gönül rahatlığı ile gönderebilirler" dedi.

Kursiyerler ve öğrencilere başarılar dileyen Gülden, öğretici hocalara kolaylıklar diledi.