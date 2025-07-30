Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen "örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi", Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde yaz döneminde de devam ediyor.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, projeye dahil olan öğrencileri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hafızlık eğitimine devam eden öğrencilerle sohbet eden Altınkaynak, gösterdikleri gayret ve azimden dolayı minik hafız adaylarını tebrik etti.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerden projeyle ilgili bilgi alan Altınkaynak, öğrencilerin hem akademik hem de manevi yönden güçlü bireyler olarak yetişmelerinin önemine vurgu yaptı.

Altınkaynak, öğrencilere başarılar dileyerek desteklerinin süreceğini ifade etti.