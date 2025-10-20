Sorgun’a bağlı Eymir Belediye Başkanı Sinan Yanar, beldeye bağlı Çomaklı Yaylası’nın ulaşım yolunda kumlama ve dolgu çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Başkan Yanar, kış ayları ve yağmurlu dönemlerde çamur nedeniyle yayla ve mesire alanlarına ulaşımda güçlük yaşayan vatandaşların şikayetleri üzerine harekete geçtiklerini belirtti.

Yanar, “Söz verdik, yapıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli ve rahat bir şekilde yayla ve mesire alanlarına ulaşabilmesi için tüm makina ve ekipmanlarımızla çalışıyoruz” dedi.

Yanar, çalışmaları vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak yürüttüklerini ifade etti. Belediye ekiplerinin, yolun özellikle çamur ve erozyon açısından hassas bölgelerinde yoğun dolgu ve kumlama çalışmaları gerçekleştirdiğini belirten Yanar, bu sayede yayla ve mesire alanlarına ulaşımın kış ve yağışlı mevsimlerde de güvenli hâle geleceğini vurguladı.

Yanar, çalışmaların planlanan süre içinde tamamlanmasının ardından, bölge sakinlerinin ve ziyaretçilerin yayla ve mesire alanlarına daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşabileceğini kaydetti.