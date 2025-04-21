Bu kapsamda hastane kapasitesini artıracak yeni ek binanın yapımına başlandı.

Yeni yapı, eğitim alanlarıyla hem hasta hem sağlık çalışanı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Toplam 2 bin 400 metrekare alanda projelendirilen ek binada, 2 adet amfi, 4 adet sınıf, 1 adet kütüphane, 2 adet depo, 1 adet eczane, 1 adet kafeterya ve 11 adet personel odası bulunuyor.

Modern mimarisi ve donanımıyla hem sağlık çalışanlarına hem de öğrencilerimize nitelikli bir çalışma ve eğitim ortamı sunacak olan ek bina, üniversitenin sağlık altyapısını daha da güçlendirecek.

Yeni binayla birlikte hastanenin hasta kabul kapasitesi artarken, sağlık hizmetlerinde verimlilik ve konforun da yükselmesi hedefleniyor. Ayrıca akademik çalışmalar için de daha modern ve donanımlı kompleksler oluşturulacak. Yeni binanın 2025 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin sağlık alanında değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini söyledi.

Sağlık alanındaki yatırımlara yenilerinin eklenmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Rektör Yaşar, “Tıbbi cihaz altyapısından insan kaynağına, fiziki yapılanmadan dijital çözümlere kadar çok yönlü bir gelişim içerisindeyiz. Yeni ek bina, bu sürecin en somut adımlarından birisi olacak” dedi.

Tıbbi cihaz ve ekipman modernizasyonundan sağlık çalışanlarının eğitimine, yeni sağlık tesislerinden teknolojik altyapının güçlendirilmesine kadar birçok alanda ilerleme sağlandığına dikkat çeken Rektör Yaşar, “Sağlık alanındaki bu dönüşüm sürecinin sadece üniversite için değil, bölge ve ülke genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma yönünde önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Sağlık hizmeti kalitemizi daha da ileri taşımak için çalışıyoruz. Yeni yatırımlarımızla bölge halkına daha hızlı, etkili ve nitelikli sağlık hizmeti sunacağız” ifadelerini kullandı.