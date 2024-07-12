İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Sorgun’da devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

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Genel Sekreter Yılmaz, İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılarak Yapı Denetim Hizmetleri yürütülen inşaatlarda incelemelerde bulunarak Plan Proje ve Yatırım İnşaat Müdürü Ali Çalık`tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmaları Yerinde Inceledi5

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Çalışmalar hakkında açıklama yapan Genel Sekreter Yılmaz şunları söyledi: “1 adet Sorgun Yenidoğan mahallesi 12 derslikli ilkokul yapım işi ve 1 adet Agahefendi mahallesi 12 derslikli özel eğitim anaokulu yapım işi çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları Yerinde Inceledi6

Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu hizmetlerin ilimize yapılmasında desteklerini esirgemeyen, Valimize, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Alpaslan Demir