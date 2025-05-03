Yozgat’ın Sorgun ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde yer alan toplam 20 arsa, Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından açık artırma yöntemiyle satışa sunuluyor.

İmar planı dahilinde olan taşınmazların her biri “arsa” vasfında ve ayrık nizam 2 kat yapılaşma iznine sahip. Arsalar üzerinde yapı veya ağaç bulunmuyor.

SATIŞ BİLGİLERİ

Artırmalar esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/20 SATIŞ dosya numarası ile yapılacak.

1. artırmalar Temmuz 2025'te, 2. artırmalar Ağustos 2025'te gerçekleştirilecek.

Tüm taşınmazlar için KDV oranı yüzde 10.

ÖNE ÇIKAN PARSELLER

En büyük arsa: 818,70 metrekare – 2 milyon 660 bin 775 lira (2203 Ada, 7 Parsel)

En küçük arsa: 408,99 metrekare – 1.226.970 TL (2203 Ada, 6 Parsel)

Ortalama metrekare bedeli yaklaşık 3.100 TL civarında seyrediyor.

İlk Artırma Tarih Aralığı (Genel):

14 - 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında başlıyor

21 - 25 Temmuz 2025 tarihleri arasında sona eriyor.

İkinci Artırma Tarih Aralığı (Genel):

11 - 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında başlıyor

18 - 22 Ağustos 2025 tarihleri arasında sona eriyor.