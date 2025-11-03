Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), Yozgat’ta mülkiyetinde bulunan taşınmazı satışa çıkarıyor.

PTT AŞ, Yozgat merkez Yenicami 2. Mıntıkada bulunan 641 metrekarelik arsasını 27 Kasım 2025 tarihinde açık ihale usulüyle satışa sunacak.

İhale İçin Tarih 27 Kasım

Yozgat merkez Yenicami 2. Mıntıkada yer alan 641 metrekare büyüklüğündeki arsanın muhammen bedeli 2 milyon 672 bin lira olarak belirlendi. İhale, 27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 09.30’da PTT AŞ Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

Açık ihale (kapalı teklif açık artırma) usulüyle gerçekleştirilecek satış için geçici teminat bedeli 267 bin 200 lira olarak açıklandı.

Şartname Ne Kadar Karşılığında Alınacak?

İhale şartnamesi, PTT AŞ Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığı’ndan mesai saatleri içinde görülebilecek ve 10 bin lira karşılığında temin edilebilecek. İhaleye katılacakların, dokümanı satın almaları zorunlu olacak. Bedelin, PTT AŞ’nin Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi’ndeki TR98 0001 0017 4500 0018 4187 61 numaralı hesaba yatırılması gerekiyor.

Gerekli Belgeler ve Başvuru Süreci

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerden; kanuni ikametgâh belgesi, nüfus cüzdanı sureti, imza beyannamesi, geçici teminat makbuzu ve her sayfası imzalı şartname gibi belgeler talep edilecek.

Belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri kabul edilecek. Fotokopi belgeler geçersiz sayılacak.

Teklif mektubu ve gerekli evrakların, en geç ihale günü olan 27 Kasım 2025 saat 09.30’a kadar PTT AŞ Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığı’na elden teslim edilmesi ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi gerekiyor. Posta gecikmeleri kabul edilmeyecek.

Masraflar Alıcıya Ait Olacak

İhale sonrasında tapu devrine kadar olan tüm masraflar alıcıya ait olacak. Tapu harç bedelinin yalnızca yarısı PTT tarafından karşılanacak. Taşınmazın satışında uygulanacak KDV oranı ise ihale tarihi itibarıyla yüzde 10 olarak belirlendi.

PTT, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmamakla birlikte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya herhangi bir aşamada iptal etmekte serbest olduğunu duyurdu.