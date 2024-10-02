Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin eş finansmanı ile sağlanan bu destek, Yozgat'taki yatırımcıların yanı sıra, diğer illerdeki girişimcilere de fırsatlar sunuyor.

Özellikle kadın ve genç yatırımcılara yönelik pozitif ayrımcılıkla projelere öncelik verilirken, destekler sayesinde Türkiye genelinde AB standartlarında sürdürülebilir ve istihdam sağlayan işletmelerin sayısı artıyor.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, bu yıl başvuru sayısında ve dağıtılan hibe miktarlarında önemli bir artış yaşandığını belirtti.

Vali Özkan, 2024 yılı itibarıyla tarım, hayvancılık, su ürünleri, arıcılık, seracılık gibi 16 sektörde hibe desteği sunulduğunu ifade ederek, “Yozgat’ta ikinci başvuru döneminde 35 proje teslim alındı. Bu projelerle birlikte 506 milyon liralık yatırım yapılacak ve 351 milyon liralık hibe sağlanacak. Yatırımların, yerel ekonomiye katkı sağlamakla birlikte yeni istihdam fırsatları yaratması bekleniyor” dedi.

Yozgat’a yapılan bu desteklerin, hem bölgenin ekonomisini canlandırması hem de sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlaması açısından büyük önem taşıdığını belirten Vali Özkan, “Yiğitler şehri Yozgat’ımıza hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.