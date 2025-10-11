Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, ilçede planlanan yeni fabrika yatırımı kapsamında Bozok Üniversitesi ve Garanti Grup yetkilileriyle bir araya geldi.

Yerköy Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Koçkaya ve Garanti Grup Genel Müdürü Hüseyin Yazar katıldı. Görüşmede, Garanti Grup’un Yerköy’de fabrika kurma talebi ve bu kapsamda yürütülecek süreçler ele alındı.

Belediye Başkanı Fatih Arslan, yatırımın ilçeye kazandırılması amacıyla belediye olarak yer tahsisi sürecini başlattıklarını belirterek, “Tahsisi planlanan alanların bir kısmı üniversitemize ait olduğu için Bozok Üniversitesi ile yakın iş birliği içinde hareket ettik. Sürece verdikleri desteklerden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Evren Yaşar’a ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Arslan, planlanan fabrikanın Yerköy ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, “Bu yatırım, nitelikli istihdam, yerel ekonomiye katma değer ve sanayide yeni bir ivme anlamına geliyor. Yerköy’ü üretimin, emeğin ve umudun merkezi yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.