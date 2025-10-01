Yozgat 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, borç nedeniyle Yozgat merkez Esenli köyünde bulunan üç tarla nitelikli taşınmazın satışa çıkarıldığını duyurdu.

1 No’lu Taşınmaz

Esenli köyünde 542 ada 4 parselde bulunan tarla, 45 bin 779,01 metrekare yüzölçümüne sahip. Muhammen bedeli 1 milyon 968 bin 497 lira 43 kuruş olarak belirlenen taşınmazın KDV oranı yüzde 10.

1. artırma: 17 Mart 2026 saat 10.00’da başlayacak ve 24 Mart 2026 saat 10.00’da sona erecek.

2. artırma: 14 Nisan 2026 saat 10.00’da başlayacak ve 21 Nisan 2026 saat 10.00’da tamamlanacak.

2 No’lu Taşınmaz

Esenli köyü 500 ada 25 parselde yer alan tarla, 36 bin 880,61 metrekare büyüklüğünde. Taşınmazın muhammen kıymeti 1 milyon 585 bin 866 lira 23 kuruş olarak belirlendi. KDV oranı yüzde 10.

1. artırma: 17 Mart 2026 saat 11.00’de başlayacak, 24 Mart 2026 saat 11.00’de sona erecek.

2. artırma: 14 Nisan 2026 saat 11.00’de başlayacak, 21 Nisan 2026 saat 11.00’de tamamlanacak.

3 No’lu Taşınmaz

Esenli köyü 529 ada 2 parselde bulunan tarla, 23 bin 972,16 metrekare yüzölçümüne sahip. Muhammen kıymeti 1 milyon 318 bin 468 lira 80 kuruş olan taşınmazın KDV oranı yüzde 10.

1. artırma: 17 Mart 2026 saat 12.00’de başlayacak ve 24 Mart 2026 saat 12.00’de sona erecek.

2. artırma: 14 Nisan 2026 saat 12.00’de başlayacak ve 21 Nisan 2026 saat 12.00’de tamamlanacak.

Detaylar E-Satış Portalında

Taşınmazlara ait ayrıntılı görsellere, artırma şartlarına ve satış sürecine ilişkin bilgilere, esatis.uyap.gov.tr adresinden 2024/23 Satış dosya numarasıyla ulaşılabileceği belirtildi.