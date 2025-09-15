Boş durumdaki taşınmazlardan biri bahçeli ahşap ev ve arsasından, diğeri ise geniş bir arsadan oluşuyor.

Bahçeli Ev ve Arsa Satışa Çıkarılacak

Mutafoğlu Mahallesi’nde bulunan bin 930 metrekarelik taşınmaz, üzerinde iki adet bahçeli ahşap ev ve arsası ile satışa sunuluyor. Taşınmazın imar durumu konut alanı olarak belirlenirken, fiilen boş durumda olduğu bildirildi. Taşınmaz için 5 milyon 500 bin lira bedel belirlendi.

Yenicami Mahallesi’nde Geniş Arsa

Yenicami Mahallesi’nde yer alan diğer taşınmaz ise 3 bin 390 metrekare büyüklüğünde arsa olarak satışa çıkacak. İmar planında konut alanı olarak gösterilen taşınmazın da boş durumda olduğu belirtildi. Taşınmazın satış bedeli 15 milyon 257 bin lira olarak açıklandı.

Satış İşlemleri Vergi ve Harçtan Muaf

Satışı yapılacak taşınmazların devir işlemleri sırasında düzenlenecek belgelerin vergi, resim ve harçtan muaf tutulacağı, ayrıca satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl boyunca emlak vergisi uygulanmayacağı bildirildi.

Ödeme Kolaylığı ve İndirim

Taşınmazların satış bedelleri için peşin ödemede yüzde 20 indirim uygulanacak. Bunun yanı sıra satış bedelinin dörtte birinin peşin ödenmesi halinde, kalan tutar için iki yıla kadar taksit imkânı sağlanabilecek.

Bilgi ve Şartname

Taşınmazlarla ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Yozgat Milli Emlak Müdürlüğü’nde görülebilecek. Detaylı bilgiler www.yozgat.csb.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr adreslerinden de öğrenilebilecek.