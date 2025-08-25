Yozgat İl Özel İdaresi mülkiyetinde bulunan 11 arsa ve tarla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satışa çıkarılıyor.

Satış 9 Eylül’de Yapılacak

İl Encümeni Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre satış ihaleleri 9 Eylül 2025 Salı günü Yozgat İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda gerçekleştirilecek. İhaleler sabah saat 10.30’da başlayacak ve her taşınmaz için ayrı ayrı açık teklif usulüyle yapılacak.

11 Arsa ve Tarla Satışa Çıkıyor

Satışa sunulan taşınmazlar arasında Boğazlıyan, Çekerek, Sorgun ve Şefaatli ilçelerinde bulunan arsalar ile tarla yer alıyor. Taşınmazların muhammen bedelleri 91 bin lira ile 587 bin lira arasında değişirken, en yüksek bedelli taşınmaz Sorgun’un Gedikhasanlı Mahallesi’nde bulunan 977 metrekarelik arsa oldu.

Boğazlıyan Özler köyü Fetih Mahallesi’nde 5 arsa,

Boğazlıyan Devecipınar köyü Namık Kemal Mahallesi’nde 1 arsa,

Çekerek Acecihüyük köyünde 13 bin 400 metrekare tarla,

Sorgun Gedikhasanlı köyünde 1 arsa,

Şefaatli Sarıkent köyünde 3 arsa satışa sunulacak.

İhaleye Katılım Şartları

İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerden ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter tasdikli imza sirküsü istenirken, tüzel kişilerden ise 2025 yılına ait oda kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi, yetki belgeleri ve noter tasdikli imza sirküsü talep edilecek.

Vekaletle katılım durumunda noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü gerekecek. Ayrıca geçici teminat bedelleri Vakıflar Bankası Yozgat İl Özel İdaresi hesabına yatırılacak.

Şartname İl Özel İdaresi’nde

Taşınmazlara ait ihale şartnamesi, mesai saatleri içerisinde Yozgat İl Özel İdaresi Emlak İstimlak Müdürlüğü ile Encümen Müdürlüğü’nde görülebilecek. Başvurular, ihale günü ve saatine kadar İl Encümen Başkanlığı’na dosya halinde teslim edilecek.