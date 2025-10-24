Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, Hazine mülkiyetinde bulunan 7 taşınmazın satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

İhaleler, 5 Kasım 2025 tarihinde Çekerek Hükümet Konağı’nda yapılacak.

Satışa Çıkarılan Taşınmazlar

Çekerek Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği tarafından satışa sunulan taşınmazlar; Bağlarbaşı Mahallesi, Tipideresi köyü, Çandır köyü ve Yeniyol Mahallesi’nde bulunuyor.

Toplam 7 taşınmazdan en yüksek tahmini bedel 7 milyon 875 bin lira ile Yeniyol Mahallesi’ndeki 2 bin 385,40 metrekarelik imarlı arsaya ait olurken, en düşük tahmini bedel ise 80 bin lira ile Tipideresi köyündeki 304,07 metrekarelik ham toprak için belirlendi.

İhaleler sabah 10.30’da başlayacak ve her taşınmaz için ayrı saatlerde yapılacak.

İhaleler Hükümet Konağı’nda Yapılacak

İhaleler, 5 Kasım 2025 tarihinde Çekerek Hükümet Konağı’nın 2. katında bulunan Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak komisyon huzurunda açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, gerekli belgeleri ihale saatine kadar komisyona elden teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekiyor. Posta yoluyla yapılacak başvurularda teklifin, ihale saatinden önce komisyona ulaşması şartı aranacak.

Vergi ve Harç Muafiyeti Uygulanacak

4706 sayılı Kanun’un 7’nci maddesi uyarınca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olacak. Ayrıca, satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl boyunca emlak vergisinden muaf tutulacak.

Peşin Ödemede Yüzde 20 İndirim İmkânı

4706 sayılı Kanun’un 4916 sayılı Kanunla değişik 5’inci maddesine göre, Hazine taşınmazlarının satış bedelleri talep edilmesi hâlinde taksitli olarak ödenebilecek. Satış bedelinin dörtte biri peşin ödenmek üzere kalan tutara kanuni faiz uygulanarak 2 yıla kadar 8 eşit taksit yapılabilecek.

İhale bedelinin peşin ödenmesi durumunda ise toplam bedel üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.

Bilgi ve Başvuru

İhale şartnamesi, mesai saatleri içinde Çekerek Milli Emlak Şefliği’nde ücretsiz olarak incelenebilecek.

Detaylı bilgilere ayrıca www.yozgat.csb.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr adreslerinden ulaşılabilecek.

Bilgi almak isteyenler, Çekerek Milli Emlak Şefliği’ne ait 0 (354) 468 11 63 numaralı telefondan da iletişime geçebilecek.