Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde belediyeye ait 23 adet arsa, 15 Ağustos 2025 tarihinde açık teklif usulüyle satışa çıkarılacak. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre gerçekleştirilecek.

Satış İhalesi 15 Ağustos’ta Yapılacak

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde, belediye mülkiyetindeki 23 adet arsa vasıflı taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle satışa çıkarılıyor.

İhale, 15 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00’te Doğankent Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Belediye Encümeni huzurunda yapılacak ihalede, arsaların muhammen bedelleri 350 bin lira ile 628 bin lira arasında değişiyor.

Dosya Almak Zorunlu

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale dosyasını Doğankent Belediyesi Fen İşleri Memurluğu’ndan bin lira bedelle satın almaları gerekiyor. Dosya satın almayanlar ihaleye katılamayacak. Dosyalar, ihale saatine kadar aynı müdürlüğe teslim edilecek. Dileyen vatandaşlar dosyayı ücretsiz olarak da inceleyebilecek.

Satışa Sunulan Arsalar

Satışa çıkarılan 23 taşınmazdan bazıları şu şekilde:

Yeni Mahalle 2924 ada 438,04 metrekare (m²): Muhammen bedel 350 bin 432 lira

Yeni Mahalle 2941 ada 675,61 m²: Muhammen bedel 540 bin 488 lira

Yeni Mahalle 119/12 parsel 628,52 m²: Muhammen bedel 628 bin 520 lira

Aksaray Mahallesi 3633 ada 436,86 m²: Muhammen bedel 436 bin 860 lira

Yeni Mahalle 184/6 parsel 603,43 m²: Muhammen bedel 482 bin 744 lira

Geçici teminat bedelleri, taşınmazların muhammen bedelinin yüzde 3’ü oranında belirlendi.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Gerçek kişilerden istenecek belgeler:

İkametgâh belgesi

Nüfus cüzdan sureti

Noter tasdikli imza beyannamesi (asıl)

Geçici teminat mektubu veya makbuzu

Şartname bedeli makbuzu

Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

Ortak girişim varsa noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

Belediyeye borcu olmadığına dair belge

Tüzel kişilerden istenecek belgeler:

Tüzel kişinin sicil belgesi (güncel yıl içinde alınmış)

Noter tasdikli imza sirküsü (asıl)

Geçici teminat mektubu veya makbuzu

Şartname bedeli makbuzu

Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

Ortak girişim varsa noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

Belediyeye borcu olmadığına dair belge

Ortak girişimlerde, tüm ortakların ayrı ayrı ilgili belgeleri sunmaları gerekiyor.

Belediye Satışta Serbest

Doğankent Belediyesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olacak.