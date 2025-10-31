Kadışehri Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait 5 arsa ve 1 tarlayı 11 Kasım 2025 tarihinde açık teklif usulüyle satışa sunacak.

İhale 11 Kasım’da Yapılacak

Kadışehri Belediyesi, Çaypınar ve Yangı mahallelerinde bulunan 5 arsa ile 1 tarlayı açık teklif usulüyle satışa çıkarıyor. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca gerçekleştirilecek ihale, 11 Kasım 2025 Salı günü saat 10.00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

İhale, Kadışehri Belediyesi Hizmet Binası’nın 1. katındaki Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Satışa Sunulan Taşınmazların Detayları

Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında Çaypınar Mahallesi ve Yangı Mahallesi’nde bulunan arsalar ile bir adet tarla yer alıyor.

İhale listesine göre, en yüksek muhammen bedel 9 milyon 118 bin 746 lira ile Çaypınar Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’ndaki 3 bin 507 metrekarelik arsaya ait olacak.

En düşük bedelli taşınmaz ise 202 bin 121 lira tahmini değerle Yangı Mahallesi’ndeki 481 metrekarelik arsa olarak açıklandı.

Yangı Mahallesi’nde yer alan 3 bin 239 metrekarelik tarla ise 647 bin 802 lira tahmini bedelle satışa sunulacak.

Geçici Teminat ve Ödeme Şartları

İhaleye katılacaklardan, tahmini bedel üzerinden yüzde 3 oranında geçici teminat alınacak.

İhaleyi kazanan gerçek veya tüzel kişiler, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde satış bedelinin tamamını peşin olarak ödemekle yükümlü olacak.

Belirtilen süre içinde ödeme yapılmaması halinde, yasal gecikme zammı uygulanacak ve ödeme yapılmaması durumunda ihale tek taraflı feshedilerek teminat belediye lehine irat kaydedilecek.

Katılım Şartları Açıklandı

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerden; dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, Türkiye’de tebligat adresi, geçici teminat belgesi, belediyeden borcu yoktur yazısı gibi belgeler talep edilecek.

Şirketlerin imza sirkülerini ibraz etmesi gerekirken, vekâleten katılacakların da noter onaylı vekâletname sunması zorunlu olacak.

Ayrıca ihaleye katılmak isteyenlerin 500 lira bedelle şartname satın almaları gerekiyor.

Borcu Olanlar İhaleye Katılamayacak

Belediyeye emlak vergisi, harç, kira, su veya benzeri borcu bulunan kişi ya da kurumlar ihaleye katılamayacak.

İhale komisyonu, 2886 Sayılı Kanun’un 29’uncu maddesi gereği ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olacak.

İhalenin iptal edilmesi durumunda, isteklilere yatırdıkları geçici teminatlar iade edilecek.

Şartname Belediyede Görülebilecek

İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, Kadışehri Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nde incelenebilecek.

Belediye, posta, telefon, telgraf veya e-posta yoluyla yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceğini duyurdu.