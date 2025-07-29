Yozgat’ta taşınmazlar mahkeme kararıyla satışa çıkarıldı. Taşınmazlar arasında bahçe, tarla ve konut imarlı arsalar yer alıyor.

Açık Artırma Eylül ve Ekim Aylarında Yapılacak

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bulunan toplam dört taşınmaz, Akdağmadeni Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından mahkeme kararıyla elektronik ortamda açık artırma yöntemiyle satışa sunuluyor. Satışa konu taşınmazlar arasında bahçe, tarla ve üzerinde yapı bulunan arsa yer alıyor.

Bin 504 Metrekarelik Bahçe Yol Alanında Kaldı

Satışa çıkarılan ilk taşınmaz, Akdağmadeni ilçesi Güneyli Mahallesi Kadıkaşlası mevkiinde yer alıyor. Bin 504,38 metrekare (m²) yüzölçümüne sahip taşınmaz, tapuda “bahçe” olarak kayıtlı. Arazi, mevcut durumda işlenmemiş olup çok yıllık yabancı bitkilerle örtülü halde. Yüzde 20-30 eğime sahip taşınmaz, Yozgat-Sivas karayolu üzerinde bulunuyor. İmar planında “yol alanı” olarak geçen parselin tamamı bu alan içerisinde kalıyor. Taşınmazın değeri 962 bin 803,20 lira olarak belirlenirken, KDV oranı yüzde 10 olarak uygulanacak.

1. Artırma: 10 Eylül 2025, 13.32 – 17 Eylül 2025, 13.32

2. Artırma: 8 Ekim 2025, 13.32 – 15 Ekim 2025, 13.32

Konut İmarlı Bin 274 Metrekarelik Tarla

İkinci satışa konu taşınmaz, Güneyli Mahallesi Köyaltı mevkiinde bulunuyor. Bin 274,79 metrekare büyüklüğündeki arsa, “tarla” vasfında. Parselin 769,79 m²’si konut, 299 m²’si yol, 276 m²’si ise park alanında kalıyor. Toprak yapısı kumlu tınlı olan arazi, ayrık nizam 3 kat imarlı. Taşınmazın değeri 3 milyon 186 bin 975 lira olarak belirlenirken, KDV oranı yüzde 10.

1. Artırma: 11 Eylül 2025, 11.10 – 18 Eylül 2025, 11.10

2. Artırma: 9 Ekim 2025, 11.10 – 16 Ekim 2025, 11.10

Ev, Ahır ve Samanlık Bulunan 651 Metrekarelik Arsa

Üçüncü taşınmaz Güneyli Mahallesi Mahalle İçi mevkiinde yer alıyor. 651,19 m² büyüklüğündeki parselin tapu kaydı “kargir ev ve ahır ve samanlık ve arsası” olarak geçiyor. Parsel içinde 193,41 m² büyüklüğünde ev ve 210,12 m² büyüklüğünde ahır bulunuyor. Parselin 560,19 m²’si konut, 91 m²’si ise yol alanında kalıyor. Taşınmazın değeri 2 milyon 234 bin 622,45 lira, KDV oranı ise yüzde 20 olarak belirlendi.

1. Artırma: 11 Eylül 2025, 12.20 – 18 Eylül 2025, 12.20

2. Artırma: 9 Ekim 2025, 12.20 – 16 Ekim 2025, 12.20

15 Dönümlük Tarla Satışta

Son taşınmaz, İstanbulluoğlu Mahallesi Pelitli Seki mevkiinde yer alıyor. 15 bin 866,43 m² büyüklüğündeki arsa “tarla” vasfında olup kuru tarım arazisi niteliğinde. Hafif taşlı yapıya sahip arazide ürün bulunmamakta. İmar planı dışında olan taşınmaz, mücavir alan içinde yer alıyor ve Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne tabi. Taşınmazın değeri 1 milyon 211 bin 243,27 lira olarak açıklanırken, KDV oranı yüzde 10.

1. Artırma: 11 Eylül 2025, 13.40 – 18 Eylül 2025, 13.40

2. Artırma: 9 Ekim 2025, 13.40 – 16 Ekim 2025, 13.40

Elektronik satışlar, ilan.gov.tr üzerinden yapılacak olup, satışlara katılmak isteyenlerin UYAP sistemi üzerinden giriş yapmaları gerekiyor. Açık artırmaların detayları, taşınmazların tapu kayıtları ve satış şartları aynı sistem üzerinden incelenebilecek.