Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi’nde bulunan 786,43 metrekarelik bir arsa, icra yoluyla satışa çıkarıldı.

Akdağmadeni İcra Dairesi tarafından yürütülen dosya kapsamında, taşınmazın borçluya ait 1/2 hissesi için 983 bin 37 lira 50 kuruşluk muhammen bedel belirlendi.

Kilise Mevkii’nde bulunan taşınmaz, 189 ada 3 parsel numarasıyla tapuda kayıtlı. Üzerinde yığma yapı tekniğiyle inşa edilmiş, ancak çatısı tamamen yıkılmış ve duvarları kullanılamaz hale gelmiş bir yapı bulunduğu tespit edildi. Bu nedenle taşınmaz yalnızca arsa olarak değerlendirmeye alındı.

İmar planında “ayrık nizam 3 katlı konut alanı” olarak geçen taşınmaz için TAKS oranı 0.35, KAKS oranı ise 1.05 olarak belirlendi. Uzman raporuna göre, arsanın metrekare birim değeri 2 bin 500 lira olarak hesaplandı.

Taşınmazın elektronik ortamda yapılacak olan birinci artırma ihalesi, 9 Eylül 2025 tarihinde saat 10.48’de başlayacak ve 16 Eylül 2025 saat 10.48’de sona erecek. İlk ihalede alıcı çıkmaması halinde ikinci artırma, 16 Ekim 2025’te başlayıp 23 Ekim 2025’te aynı saatte tamamlanacak.

Satışa konu taşınmazla ilgili detaylı bilgi, görseller ve artırma şartnamesi Adalet Bakanlığı’nın e-satış portalı olan esatis.uyap.gov.tr adresinden, “2025/20 Esas” dosya numarasıyla erişime açık olacak. Taşınmazın satışında geçerli KDV oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Tapudaki diğer şerhler ise kaydında belirtildiği şekilde geçerli olacak.