Akdağmadeni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, 2025 Yılı Aile Yılı Söyleşileri kapsamında “Yaşlılık ve Toplumsal Hayat” temalı bir etkinlik düzenledi. İlçede ikamet eden yaşlılar ve ailelerinin katıldığı programda, kuşaklar arası iletişimi güçlendirmek ve kültürel mirası yaşatmak amaçlandı.

Etkinlikte, yaşlı katılımcılar yaşamlarından kesitler anlatarak geçmişe dair anılarını paylaştı. Gençler ise bu paylaşımları ilgiyle dinleyerek, toplumun ortak hafızasını oluşturan deneyimlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sundu. Samimi sohbet ortamında kültürel yapımızın dünü, bugünü ve yarını üzerine konuşmalar yapıldı.

Programın sonunda, Yozgat’ın meşhur arabaşı çorbası ikram edildi. Bu ikram, etkinliğe sıcak bir kapanış kazandırarak birlik ve paylaşım duygusunu pekiştirdi. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin hem kuşaklar arası bağı güçlendirdiğini hem de yerel kültürün korunmasına katkı sağladığını ifade etti.