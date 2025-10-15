Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ek zam ve refah payı taleplerini bir kere daha gündeme taşıdı.

Türkiye KAMU-SEN' den Bütçe Görüşmeleri Öncesi Açıklama Yaptı

Artan geçim sıkıntısı nedeniyle Türkiye Kamu-Sen ek zam ve refah payı düzenlemesinin hayata geçirilmesini talep etmişti. Mecliste bütçe görüşmeleri öncesinde TBMM önünde basın toplantısı düzenleyen Kamu-Sen heyeti bu talebi bir kere daha gündeme taşıyarak seslerinin milletvekillerine duyurmaya çalıştı.

Ek Zam Refah Payı Hatırlatması

Düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci "Bugün burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önünde; alın terimizin, emeğimizin, hakkımızın sesi olmak için toplandık! 2026 yılı bütçesi cuma günü Meclis’te görüşülmeye başlanacak ama o bütçede memur yok, emekli yok, alın teri yok!

Hedeflenen Rakamlar Adaletsizliktir

Var olan; rakamların, hedeflerin ve hayallerin ardına gizlenmiş bir adaletsizliktir. Açıklanan son rakamlardan görüyoruz ki enflasyon yeniden tırmanışa geçti, mutfakta yangın büyüyor! Ne var ki, 2026’da memur ve emekliler için öngörülen %11 + %7 maaş artışı, bu yangını söndürmeye değil, körüklemeye yarıyor! Bu rakamlar, memura değil; enflasyona, vergiye, hayat pahalılığına çalışıyor!" ifadelerini kullanarak 2026 zam oranı için ek zam ve refah payının artık bir zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Türkiye Kamu-Sen taleplerini şu şekilde sıraladı:

Vergi oranları ücretliler için yüzde 15'de sabitlenmeli,

Memur emeklilerine ek ödeme verilmeli,

Birinci dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmeli,

Yardımı Hizmetler Sınıfı çalışanları, Genel İdare Hizmeti sınıfına geçirilmeli,

Toplu sözleşmeyi güçlendirmek için 4688 değiştirilsin.