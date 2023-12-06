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Yerköy ilçesine bağlı Hacıçeşmesi köyünde (Ş.Ş.) isimli bir vatandaş tarafından emanet olarak kullanılan otomobil kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. İhbar üzerine araştırma yapan ekipler, olaya hırsızlık süsü verildiği tespit ederek otomobilin 23 bin liraya hurda değerinde satıldığını bildirdi.

Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan titiz ve teknik çalışmalar neticesinde aracı emanet olarak kullanan (Ş.Ş) tarafından olaya hırsızlık süsü verilerek otomobili Çorum’un Sungurlu ilçesinde yedek parça işi yapan (K.E.) isimli şahsa 23 bin liraya hurda değerinde satış yaptığı tespit edildi.

Otomobil 05 Aralık 2023 günü Çorum’da bir depoda ele geçirilerek ruhsat sahibi (M.T.) ye teslim edildi.

Gözaltına alınan (Ş.Ş.) isimli şahıs hakkında adli soruşturmaları devam ediyor.