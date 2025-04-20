Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, il dışından yasa dışı yollarla uyuşturucu madde ve çeşitli suç unsurlarının getirileceği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon kararı alındı.

19 Nisan 2025 tarihinde Yozgat’ın Yerköy ilçesi sınırlarında bulunan bir mevkide yapılan yol kontrol uygulamasında, şüpheli görülen bir araç durduruldu. X plakalı araçta yapılan aramada ve araç içerisinde bulunan S.E., M.İ., H.K., E.K. ve A.A. isimli şahısların ikamet adreslerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince yapılan detaylı aramada; 2 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet fişek, 1 adet el yapımı balta ve 3 adet el yapımı bıçak bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Zanlılar hakkında adli işlemler sürerken, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.