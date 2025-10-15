Yozgat’ta yaz aylarında yangın riskine karşı uygulanan ormanlara giriş yasağı sona erdi.

25 Temmuz 2025 tarihinde başlayan yasak, 15 Ekim 2025 tarihi itibariyle kaldırıldı.

Yozgat Valiliği, yaz mevsiminde artan sıcaklıklar nedeniyle orman yangınlarını önlemek amacıyla ormanlara girişleri yasaklamıştı.

“Orman Yangınları ile Mücadele Kapsamında Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Valilik Genel Emri” doğrultusunda “Ormanlık alanlara, orman idaresinin faaliyetleri ve bazı resmi izinliler dışında girişler 25 Temmuz 2025 tarihinden 15 Ekim 2025 tarihine kadar yasaklanmıştır” denildi. Alınan karar, 15 Ekim’de sona erdi.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Yozgat İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararı gereği 25 Temmuz 2025 tarihinde başlayan ormanlara giriş yasağı, 15 Ekim 2025 itibarıyla sona ermiştir. Vatandaşlarımızın duyarlılığı ve alınan tedbirler sayesinde bu dönemi orman yangını yaşanmadan tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Doğamızı korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Lütfen ormanlarımızı korumaya, doğaya sahip çıkmaya devam edelim” ifadeleri kullanıldı.