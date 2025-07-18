Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği günlerde orman ve arazi yangını riski ciddi şekilde arttığını belirten Yozgat Valiliği, “Lütfen! Yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınalım. Ormanlık alanlara giriş yasağına uyalım. Anız yakmayalım. Unutmayalım, bir kıvılcım binlerce hektar araziyi ve ormanı yok edebilir.

Her yıl hasat sonrası başlayan ve sonbahar aylarına kadar devam eden süreçte, bazı çiftçilerin toprağı kolay sürmek amacıyla başvurduğu anız yakma yöntemi, sadece tarım alanlarını değil, ormanlık alanları, enerji hatlarını ve yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. Anız yangınları, milyarlarca liralık ekonomik kayba neden olurken, trafik kazaları, hayvan barınaklarının yanması, yangının komşu arazilere sıçraması gibi birçok riski de beraberinde getiriyor.

Valilik açıklamasında, anız yakmanın toprağın en üst katmanında bulunan faydalı mikroorganizmaları ve organik maddeleri yok ederek verimliliği düşürdüğü belirtildi. Aynı zamanda erozyon riskini artırarak toprak kaybına ve çölleşmeye neden olduğu kaydedildi.

Anız yangınlarının yalnızca tarlaları değil, ormanlar, bağ ve bahçeler ile yerleşim yerlerini de tehdit ettiği ifade edilirken, vatandaşlara anız kalıntılarını yakmak yerine toprağa karıştırmaları ya da uygun şekilde toplayarak değerlendirmeleri tavsiye edildi.

Yozgat genelinde hasat sonrası anız yakılmasının yasak olmasına rağmen, alışkanlık ve bilgi eksikliği nedeniyle bu tür olaylarla karşılaşıldığını dile getiren Valilik, “Anız yakılması; orman yangınlarına, enerji iletim hatlarının yanmasına, hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçramasına, trafik kazalarına ve yerleşim yerlerinin tehdit altına girmesine neden olmaktadır. Her yıl milyonlarca liralık maddi kayıp yaşanmaktadır” dedi.

Yozgat’ta hiçbir şekilde kontrollü anız yakılmasına dahi izin verilmediğini hatırlatan İl Müdürü Şentürk, şu uyarıda bulundu: “Anız yangınına sebep olanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca yasal işlem uygulanacaktır. Tüm çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri büyük önem taşımaktadır.”

Yozgat Valiliği, anız yakmanın yasak olduğunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında ciddi cezai yaptırımlar uygulandığını da hatırlattı. Anız yakanlara uyarıya gerek duyulmaksızın cezai işlem uygulandığı ifade edildi.