Yozgat Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş, Birleşmiş Milletler tarafından 2025 yılının “Uluslararası Kooperatifler Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla ülke genelinde çeşitli etkinlik ve organizasyonların hayata geçirileceğini bildirdi.

İl Müdürü Akdaş, yaptığı açıklamada, kooperatif işletmelerin sahip oldukları ilke ve değerler gereği iklim değişikliğiyle mücadele, gıda güvenliği, yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilir kalkınma gibi birçok küresel konuda aktif rol oynadığını belirtti.

Akdaş, yarışmalara ilişkin duyuruların kamu kurumları, kooperatifler, meslek kuruluşları, odalar, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler aracılığıyla yaygınlaştırılmasının önem taşıdığını belirterek, ayrıntılı bilgiye esnafkoop.ticaret.gov.tr adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.

2025 yılının bu doğrultuda önemli bir farkındalık yılı olacağını vurgulayan Akdaş, “Kooperatifçilik kültürünün gelecek nesillere aktarılması, dayanışma ve demokrasi temelli kooperatif yapılanmalarının tanıtılması için bu yıl büyük bir fırsattır. 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı süresince yurt genelinde çeşitli etkinlikler ve çalışmalar planlanmaktadır” dedi.

Hazırlanan ulusal çalışma planı kapsamında, kooperatifçilik strateji belgesinin yayımlanmasının yanı sıra, uluslararası iş birlikleri, kooperatif temalı fuarlar, konferanslar, sempozyumlar, sportif etkinlikler ve hatıra organizasyonları gibi birçok faaliyet gerçekleştirilecek.

Etkinlikler arasında, üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören 18 yaş ve üzeri öğrencilerin katılımına açık “Kooperatifçilik Konulu Kısa Film Yarışması” ile ülke genelinde amatör ve profesyonel tüm katılımcılara açık “Kooperatifçilik Konulu Fotoğraf Yarışması” da yer alıyor.