Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak, benzin ve motorin fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor. 14 Ağustos 2024 itibarıyla akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler merak ediliyor. Bugün benzin ve motorin litre fiyatlarında herhangi bir indirim veya zam olup olmadığını öğrenmek için haberimize göz atın.

Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına 85 kuruşluk bir artışın yansıması bekleniyor. Ancak motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Bu nedenle, benzin almayı planlayan vatandaşların akaryakıt depolarını şimdiden doldurmaları tavsiye ediliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İşte Yozgat güncel benzin ve motorin litre fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 44,79 TL

Motorin litre fiyatı: 42,96 TL

LPG litre fiyatı: 21,69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payının eklenmesiyle belirlenir. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru dikkate alınarak hesaplanır. Bu hesaplama sonucu, gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı ortaya çıkar.

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