Köyde yaşayan 9 yaşındaki Emine Zümra Tufaner, yaklaşık 20 gün önce markete giderken caminin arkasında yerde hareketsiz duran bir leylek gördü.

Durumu ailesine bildiren Tufaner'in yardımıyla eve getirilen leyleğin ayağının kırık olduğunu fark eden babası, leyleği kendi imkanlarıyla tedavi etmeye çalıştı.

"Su" ismi verilen ve evin bahçesindeki ardiyede bakılan leylek, ayağını basamadığı için uçamıyor.

Besicilikle uğraşan aile, inek, koyun, kaz ve tavuklarıyla birlikte leyleğe de ev sahipliği yapıyor.

Konuyu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildiren aile, yetkililerin leyleği teslim almasını bekliyor.

"Gitmesine Üzülürüm"

Emine Zümra Tufaner, yaklaşık 20 gün önce bakkala giderken caminin arkasında bir leylek gördüğünü ve yanına gittiğinde uçamadığını fark ettiğini söyledi.

İlk başta kanadının kırık olduğunu düşündüğünü ancak sonradan ayağının kırıldığını anladığını belirten Tufaner, "Eve gittim, anneme söyledim. Annem leyleği getirmemi söyledi. İlk başta bana kendini sevdirmiyordu ama şimdi çok alıştı ve beni çok sevdi. Sabah kalkınca ilk işim onu kontrol etmek. Sadece benim kucağımda duruyor, başkaları sevmek isteyince gagalıyor. İyileşmesine çok sevinirim ama gitmesine üzülürüm" diye konuştu.

"Annesi Gibi Görüyor Sanki Bizi"

Emine Zümra'nın ablası Zeynep Tufaner ise leyleği kardeşinin ekmek almaya giderken bulduğunu ve eve geldiğinde ağladığını dile getirdi.

Leylekle bir bağ kurduklarını anlatan Tufaner, "Annem neden ağladığını sorduğunda, 'Leyleğin ayağı kırılmış, ona üzüldüm' demiş. Leyleği eve getirdik, et vererek besledik. Leylek bizimle bir bağ kurdu. Annesi gibi görüyor sanki bizi. Hani annesi babası yemek getirir ya, aynı onun gibi bağ kurdu" dedi.

Anne Hacer Tufaner de hayvanları yemlemeye gittiği sırada kızının ağladığını fark ettiğini aktardı.

Niye ağladığını sorduğunu dile getiren Tufaner, "Bir leylek buldum, ayağı kırılmış' dedi. 'Getir bakalım' dedim. Gerçekten de ayağı kırılmıştı. Eşim kemikleri birbirine denk getirerek sardı. Evdeki imkanlarla bakmaya çalışıyoruz. Balık mevsimi olmadığı için balık veremiyoruz ama et, tavuk gibi yiyeceklerle besliyoruz. Bizi görünce hemen yiyecek istiyor, bize alıştı" ifadesini kullandı.