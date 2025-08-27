Yozgat’ta yaralı leylek Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından koruma altına alındı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı’nın koordineli çalışması sonucu, Özler köyünde vatandaşlarca yaralı olarak bildirilen leylek koruma altına alındı.

Leylek, bakım ve tedavisinin yapılması için Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yetkililer, hayvanın sağlığına kavuşmasının ardından doğaya bırakılacağını bildirdi.