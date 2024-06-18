Hava kirliliğini azaltmak amacıyla Yozgat dahil 81 ilde uygulamaya konulan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) sayesinde egzoz muayenesi denetimleri gerçekleştiriliyor.

HAVA KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELEDE KARARLILIK SÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, egzoz muayenesi yaptırmayan yaklaşık 1 milyon araca ceza kesildiğini açıkladı.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Daha temiz bir hava ve sağlıklı bir dünya için EGEDES'i 81 ilimizde aktif olarak kullanıyoruz. Trafikte hava kirliliğine neden olan araçları egzoz emisyon muayenesi yapmadan tespit ediyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız denetimlerde yaklaşık 1 milyon araca ceza uyguladık. Gelecek nesillere daha yeşil, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakacağız" dedi.

EGEDES İLE DENETİMLER ARTIYOR

Hava kirliliğini azaltmak amacıyla Yozgat dahil 81 ilde uygulamaya konulan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) sayesinde egzoz muayenesi denetimleri gerçekleştiriliyor. Bu denetimlerde egzoz muayenesi yaptırmadığı belirlenen araçlara idari yaptırım uygulanıyor. EGEDES, çevreyi koruma hedefiyle araçların egzoz emisyonlarını denetim altına alıyor.

2024 YILI İÇİN CEZA MİKTARI 9 BİN 943 TL

Çevre ve Şehircilik Uzmanı Hasan Ege, EGEDES projesinin denetim etkinliğini ve verimliliğini artırarak ulaşım kaynaklı emisyonları azaltmayı amaçladığını belirtti. Ege, "2024 yılı için egzoz emisyon ölçümü yaptırmamanın cezası 9 bin 943 TL. Bakanlığımızın yaptığı çalışmalarda, son bir yıl içinde yaklaşık 1 milyon aracın egzoz emisyon ölçümü olmadan trafikte seyrettiğini tespit ettik." dedi.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Hasan Ege, trafikteki sabit veya hareket halindeki araçların plakalarının plaka tanıma cihazlarıyla okunduğunu ve egzoz emisyon ölçümü bulunmayan araçlara idari yaptırım uygulandığını ifade etti. Vatandaşları egzoz muayenesi konusunda uyaran Ege, "Araç sahiplerinden, insan sağlığını düşünerek egzoz emisyon ölçümleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Herhangi bir idari yaptırımla karşılaşmamak için ölçüm sürelerini e-Devlet üzerinden takip etmelerini tavsiye ediyoruz." şeklinde konuştu.

DAHA YEŞİL BİR GELECEK İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Bu kapsamda, EGEDES sistemi ile hava kirliliğiyle mücadelede önemli adımlar atılıyor. Bakan Özhaseki'nin de belirttiği gibi, bu denetimler ve yaptırımlar sayesinde gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefleniyor. Vatandaşların da bu konuda duyarlı olması ve egzoz muayenelerini zamanında yaptırarak çevreye katkı sağlaması bekleniyor.