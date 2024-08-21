Yozgat’ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) sağladığı destekle 6.500 metrekarelik modern bir sera kurarak tarım sektöründe önemli bir adım atan Nihat Künbetli, yılda 20 milyon fide üretimi gerçekleştirecek kapasiteye ulaştı. Bu yatırımla birlikte, 12 kişilik bir istihdam sağlanmış oldu.

Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Yozgat'ta, seracılık sektörü hızla gelişiyor. Devlet destekli projeler sayesinde hem üreticiler hem de tüketiciler kazanç sağlıyor. Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki İkikara köyü mevkiinde kurulan serada, TKDK'nın sağladığı yüzde 65 oranındaki hibe desteğiyle fide üretimi gerçekleştiriliyor. İlk yıl itibarıyla, bu modern serada 1 milyon fide üretilerek Yozgat ve çevre illere dağıtıldı.

Serada çalışan Şakire Metin, "Salatalık, domates, patlıcan ve biber gibi çeşitli fideler üretiyoruz. Ürettiğimiz fideler Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Burada çalışarak ailemize destek oluyoruz ve cep harçlığımızı çıkarıyoruz. Çalışmak isteyen tüm bayanlara bu fırsatı öneriyorum," dedi.

Ayşegül Ünal ise, "Bozkır serası olarak tohumlama ve fide üretimi yapıyoruz. Evimizin geçimini sağlamak amacıyla burada çalışıyoruz ve fidelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Şu an 8’i bayan olmak üzere 12 kişi çalışıyoruz ve aile bütçemize katkı sağlıyoruz," şeklinde konuştu.

Girişimci Nihat Künbetli, "Seramız 6.500 metrekare alan üzerine kurulu ve TKDK'nın destekleriyle ilk yılımızda 1 milyon fide üretimi gerçekleştirdik. Talep fazlalığı yaşadık ve bu yüzden daha fazla üretim yapamadık, ancak temkinli başladık. Şu anda 12 kişilik bir ekibimiz var ve fidelerimizi Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz. Antalya, Kayseri, Ankara, Konya, Edirne ve Tokat gibi illere ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Yozgat halkı da seramıza ilgi gösterdi ve fide almak için geldi. İç Anadolu'da bu tür bir tesis ilk defa Sorgun’da kuruldu. Her şey otomasyon sistemiyle çalışıyor," dedi.

Bu modern sera yatırımı, Yozgat’taki tarım sektörünü desteklerken aynı zamanda yerel ekonomiye katkıda bulunuyor ve istihdam fırsatları sunuyor.