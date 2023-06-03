Okul Sporları Kick Boks Gençler (A-B) Kız Erkek Türkiye Birinciliği Yarışmaları Rıza Kayaalp Spor Salonunda başladı.

4 gün sürecek olan yarışmalara: Genç (A) Erkeklerde 233 sporcu, Genç (A) Kızlarda: 150 sporcu, Genç (B) Erkeklerde:218 sporcu, Genç (B) Kızlarda: 185 sporcu, Genç A-B Kreatif Müzikli Formda: 151 sporcu olmak üzere toplam 48 ilden 937 sporcu katılacak.

YARIŞMAYA KATILACAK İLLER

Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak. Yasin Nazım Kayhan